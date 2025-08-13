¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¡¡Ö»ä¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×ÆÀ°Õ¤Ê¥²¡¼¥àÌÀ¤«¤·ÂçÈ¿¶Á¡¡¡ÖÄ©Àï¾õdm¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ©Àï¾õDM¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ã¤Æ¥²¡¼¥àÃÎ¤Ã¤Æ¤ë?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¹õÌÚ¡£¥È¥é¥ó¥×¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»ä¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÊó¹ð¡£¾Ð¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÄ©Àï¾õdm¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÆ¤Ó¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤´¤á¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¶¯¤¤¤Î¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï2012Ç¯2·î¤Ë¸µKAT¡½TUN¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤È·ëº§¡£9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢17Ç¯6·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£23Ç¯4·îËö¤Ë¤Ï19Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÀÖÀ¾¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£