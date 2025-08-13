¡ÚÀï¸å80Ç¯µÇ°¡ÛÃç´Ö¤Î°ä½ñ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊáÎº¤¿¤Á¤¬»î¤ß¤¿¡È¶ÃÃ²¤¹¤Ù¤ÊýË¡¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¤¿¤ª¤ì¤¿Ãç´Ö¤Î¡Ô°ä½ñ¡Õ¤ò¡¢¶ÃÃ²¤¹¤Ù¤ÊýË¡¤ÇÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¨¡¨¡¡£ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¡×¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹(8/3¡Á8/15 ËèÆü17»þ¸ø³«)¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¥é¡¼¥²¥ê¡Ò¼ýÍÆ½ê¤«¤éÍè¤¿°ä½ñ¡Ó¡×Âè1ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡¡»³ËÜÈ¨ÃË¤ÏËö´ü¥¬¥ó¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï4ÄÌ¤Î°ä½ñ¤òÂç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ëµ¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÕ¸«¤¸¤å¤ó,²Ï°æ ¹îÉ×¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë