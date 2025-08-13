GACKT、徹夜で一気見したドラマ告白 出演俳優＆女優を絶賛「演技がヤバい」「嫌いになる程いい味出してた」
【モデルプレス＝2025/08/13】アーティストのGACKTが13日、自身のX（旧Twitter）を更新。一気見したというドラマを明かした。
【写真】GACKTが「嫌いになる程」圧倒された話題の女優
GACKTは「仲間に勧められて見たドラマが久しぶりに感動した！」と書き出し、Amazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」（全10話）について「脚本、展開、撮り方にとにかく感動。間延び一切なくテンポ感もいい」と絶賛した。
また「何より感動したのは佐藤健の演技。元々、彼の演技が好みだということもあるが、今までの彼の演技よりも遥かに凄い」と本作に出演している俳優の佐藤健の演技を賞賛。「余りにも感動し過ぎてタケルに直接連絡し、『めちゃ感動した！ヤバかった！』と伝えてしまった。ここまで来るとただのファン（原文ママ）」と本人に感動を伝えたことを明かしている。
さらに「ヒロインの親友・麗奈役の白石聖ちゃんの演技がヤバい。顔をあんなにも上手に痙攣させれるんだ？！とドラマを見ながら何度も自分でやってみたが、うまくいかない。感情移入し過ぎて彼女のことが嫌いになる程、いい味出してた」と女優の白石聖の演技に強く引き込まれたことも告白。「久しぶりにドラマで徹夜して一気見してしまった。それぐらいハマった」と熱弁していた。
この投稿には「直接連絡する仲なのびっくり」「健くんとは何繋がり？」「熱い気持ちが伝わる」「GACKTさんがこんな興奮してるの珍しい」「一気見分かる」といった声が寄せられている。
「私の夫と結婚して」は、NAVER ウェブ小説「私の夫と結婚して」を、日韓共同プロジェクトとして待望の日本ドラマ化。2度目の人生を送る主人公・神戸美紗（小芝風花）と、美紗の上司・鈴木亘（佐藤）が織りなすドラマを描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】GACKTが「嫌いになる程」圧倒された話題の女優
◆GACKT「私の夫と結婚して」視聴後に佐藤健に直接連絡
GACKTは「仲間に勧められて見たドラマが久しぶりに感動した！」と書き出し、Amazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」（全10話）について「脚本、展開、撮り方にとにかく感動。間延び一切なくテンポ感もいい」と絶賛した。
さらに「ヒロインの親友・麗奈役の白石聖ちゃんの演技がヤバい。顔をあんなにも上手に痙攣させれるんだ？！とドラマを見ながら何度も自分でやってみたが、うまくいかない。感情移入し過ぎて彼女のことが嫌いになる程、いい味出してた」と女優の白石聖の演技に強く引き込まれたことも告白。「久しぶりにドラマで徹夜して一気見してしまった。それぐらいハマった」と熱弁していた。
◆GACKTの投稿に反響
この投稿には「直接連絡する仲なのびっくり」「健くんとは何繋がり？」「熱い気持ちが伝わる」「GACKTさんがこんな興奮してるの珍しい」「一気見分かる」といった声が寄せられている。
◆小芝風花＆佐藤健W主演「私の夫と結婚して」
「私の夫と結婚して」は、NAVER ウェブ小説「私の夫と結婚して」を、日韓共同プロジェクトとして待望の日本ドラマ化。2度目の人生を送る主人公・神戸美紗（小芝風花）と、美紗の上司・鈴木亘（佐藤）が織りなすドラマを描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】