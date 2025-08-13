³ÚÅ·¡¡4Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÂÙ¾¡Íø¤¬¼«¿È½é¤Î1·³¾º³Ê¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î27S¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤è¤ê³Ú¤·¤ß¡×
¡¡³ÚÅ·¤Î4Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦ÂÙ¾¡Íø¡Ê¤¿¤¤¡¦¤«¤Ä¤È¤·¡ËÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È½é¤Î1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¾º³Ê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü±óÀ¬Àè¤ÎÂçºåÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤«¤é21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£23Ç¯3·î¤Ëº¸Éª¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏºÇÂ®152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢2·³¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î27¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµå±ã¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£