きょう（１３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５５６円高の４万３２７４円と大幅高で６日続伸。過熱感は覆うべくもない。４万３０００円台という未踏のエリアを突き進むのは、株式需給面では戻り売りを浴びることがなく一種のボーナスステージともいえるのだが、６営業日合計で日経平均はおよそ３０００円水準を切り上げている。空売りも怖いが、順張りは心理的にもっと困難を有する。ボリンジャーバンドはプラス３σ（シグマ）で、確率にして０．３％という稀有な領域に足を踏み込んだ。プライム市場の騰落レシオ（２５日移動平均）は、きょうの大引け段階で１５５％に達している。触ったら即ヤケドするレベルである。日本時間昨晩に発表された７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は概ねコンセンサスと合致したとの見方だが、これによって米利下げ期待が一段と高まり、リスクオンを加速させたという結論に導くような内容でもなかった。すべて、株価が言わせている。しかし、株価の値動きは常に現実空間で起こっているわけであり、否定するすべがない。千尋の谷に丸太を転がすがごとしで、絡みつくいかなる理屈も弾き飛ばしてしまう。ただし、ひとつ言えるのはこの丸太が転がり続けることはないということ。総論的には焦らず買い場を待つのが正しい。



派手な日経平均の上昇パフォーマンスの割に、きょうのプライム市場の値上がり銘柄数は６割弱にとどまっており、強気一色という地合いではなかった。したがって、全体指数が軟化した場面でも、逆行して上値を追える銘柄が待機しているという判断も可能である。ここは引き続き森全体を見ずに、機動的な売り買いを念頭に置いて、木を一つひとつ丁寧に見ていく投資スタンスで臨むところだ。



テーマ物色の流れでは、引き続き下水道関連が強い。国土強靱化は下水道老朽化問題によって、一段と緊急性を増しており、株式市場で関連株への物色意欲は旺盛な状況が続いている。継続フォローしてきた大盛工業<1844.T>は依然として躍動を続け、きょうを含め直近１４営業日で１３勝１敗。しびれを切らしたように外資系証券手口で貸株市場を経由の空売りを再び呼び込んでおり、これが踏み上げ相場の再燃につながっている。



下水道インフラ関連でアジア航測<9233.T>はマークしておく価値がある。航空測量の大手でドローン関連にも位置付けられるが、会社側では水道インフラ点検向けロボットＳＩサービスに注力する姿勢をみせている。７月には上下水道設計・管理会社を傘下に収め、同分野への布石も本格化させている。低ＰＥＲ、高配当利回りは魅力で、時価は２０２０年１月の高値１１９８円を５年７カ月ぶりにブレークしており、新値圏で上値追いに弾みがつきそうな気配が漂う。また、大盛工業の大相場を横目に淺沼組<1852.T>も目が離せない銘柄となっている。関西を地盤とするゼネコン業界の老舗企業だが、下水道シールドなどで実績が高く、国策に乗る。同社の場合は今期の年間配当４１円５０銭を計画しており、配当利回りが４．８％前後と非常に高い点もポイントだ。このほか、国土強靱化では高速道路の補修なども重要視される。高強度アスファルト舗装で高実績を有する世紀東急工業<1898.T>は注目。今期配当は７０円と前期の９０円からは減配となるが、それでも利回りは４．５％前後に達している。年初来高値１６００円奪回まであと一息に迫っている。



また、人工知能（ＡＩ）関連株では、きょうはシンボルストックのソフトバンクグループ<9984.T>が前場は利益確定売りをこなす展開でマイナス圏での推移を余儀なくされたが、後場は底堅さを発揮し、引け際に買いが厚くなり小幅ながらプラス圏に切り返して着地した。米国ではエヌビディア＜NVDA＞のジリ高歩調が続いており、東京市場でもＡＩ関連株への投資資金流入は今後も波状的に続く公算が大きい。タイミング的にも四半期決算発表の通過を経て上値を慕う銘柄が増えそうだ。引き続き生成ＡＩやＡＩエージェント分野に経営の重心を置くＪＴＰ<2488.T>は要チェック対象となる。好決算発表を受け今月７日に開けたマドを埋めに行く動きだが、決算プレー一巡後の押し目は拾い場を提供している。



このほか、７月中旬にも取り上げたが、電子カルテシステムで中小病院のデジタルシフトを支援するＣＥホールディングス<4320.T>も上値余地が大きい。医療分野におけるＡＩ事業開発に傾注しており、今後も折に触れて材料性を発揮しそうだ。



あすのスケジュールでは、７月の投信概況が後場取引時間中に開示される。国内主要企業の決算発表では荏原<6361.T>、ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>などが予定されている。海外では６月のユーロ圏鉱工業生産指数、４～６月期ユーロ圏実質国内総生産（ＧＤＰ）２次速報値、４～６月期英ＧＤＰ速報値などの開示のほか、ノルウェー中銀が政策金利を発表する。また、７月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）、週間の米新規失業保険申請件数などにマーケットの関心が高い。海外主要企業の決算発表では、鴻海精密工業やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞などが注目されている。（銀）



出所：MINKABU PRESS