フォーサイドが２５年１２月期業績予想を上方修正

フォーサイド<2330.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を５５億３５００万円から８７億５８００万円（前期比６４．０％増）へ、営業利益を１億４３００万円から３億５０００万円（同７．０倍）へ、最終利益を１億１８００万円から３億４００万円（同４．７倍）へ上方修正した。



３月にａｎｔｚを連結子会社化したことに加えて、上期に開催した大型イベントが想定を上回る集客を記録したことなどが要因。また、プライズ（景品）商品の受注が好調に推移していることや、ＡＩ開発支援向けＧＰＵサーバーの販売が想定を上回っていることなども売上高・利益を押し上げる。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高３７億５３００万円（前年同期比７０．９％増）、営業利益１億８８００万円（前年同期６８００万円の赤字）、最終利益１億７２００万円（同７５００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS