¡ÔËÜ¿ÍÇ§¤á¤ë¡Õ¡ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÉÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬¶äºÂ¹âµé¥¯¥é¥Ö¶ÐÌ³¡ÈºÚ¡¹½ï»÷¡É½÷À¤È¾×·âÉÔÎÑ¤ò¹ðÇò¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤âÌ©²ñ¡¢¸µÇµÌÚºäºÊ¤Ï¡Ä¡×¡½¡½2025Ç¯¾åÈ¾´ü ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/12/25¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÈºÚ¡¹½ï»÷¡É¹âµé¥¯¥é¥Ö¶ÐÌ³½÷À¤È¤Î¾×·âÉÔÎÑ¤òÄ¾·â¼èºà¤ÇÇ§¤á¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼&¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÇµÌÚºä46Èþ¿ÍºÊ¡Ê31¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯¤ÎWBCÀ¤³¦°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯A»Ò¤µ¤ó¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
2019Ç¯¤Ë¸µÇµÌÚºä46¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¤È·ëº§
¡¡¸»ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆâÌî¼ê¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¼ê¤À¡£2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸µÇµÌÚºä46¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï²áµî¡¢±ÒÆ£¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÀ¾Éð¤ÎÆ±Î½Áª¼ê¡¦»³ÅÄÍÚÉö¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¤ÎºÊ¤«¤éÈðëîÃæ½ý¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢¸»ÅÄÉ×ºÊ¤ËÄ¾·â¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É×¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤¬±ÒÆ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤âÁý²ÃÃæ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤¢¤ë¾ðÊó¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¾Éð¤Î¸»ÅÄ¤¬¡¢¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯A»Ò¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ó¤Ê¾Ú¸À¤¬A»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖA»Ò¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎºÚ¡¹½ï¤Ë»÷¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ½÷¡£ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ï1Ç¯¼å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂæÏÑ¤ÇÌ©²ñ¤â¡£¸»ÅÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ä
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÆ±¤¸Àî±Û¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹¸»ÅÄ¤ÈA»Ò¤µ¤ó¤ò³ÎÇ§¡£¤Þ¤¿¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢12¤òÀï¤¦¸»ÅÄ¤ÈÌ©²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¸»ÅÄ¤ÏÆüËÜ¤ÇA»Ò¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸»ÅÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Æ±È¼¤ÇÌó50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¨¡¨¡A»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¤´´Ø·¸¤Ï¡©
¡Ö´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸»ÅÄ¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¾×·âÅª¤ÊÉÔÎÑ¤Î»ö¼Â¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ±ÒÆ£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó12·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬±ÒÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¸»ÅÄ¤¬50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆØò²ù¤·¤¿Ãæ¿È¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¡×·ë²Ì°ìÍ÷
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¹æ¡Ë