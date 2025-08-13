◇MLB エンゼルス7×-6ドジャース(日本時間13日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手は敵地での古巣・エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。

初回はカウント3-2から四球で出塁すると、4番テオスカー・ヘルナンデス選手のレフトへのタイムリーで先制点につながります。逆転を許して迎えた2回、9番ダルトン・ラッシング選手のツーランホームランで2点を返した直後、大谷選手は四球を選びます。

5ｰ5の同点で迎えた6回無死一二塁のチャンスの場面。大谷選手に打席が回ると、まさかのトリプルプレーに倒れます。エンゼルスの4番手、ブロック・バーク投手の5球目がショートの正面。さらにミゲル・ロハス選手、ラッシング選手も走塁死とされ、大谷選手は打席で苦い顔を見せました。

なおも5-5の9回、先頭で打席に立った大谷選手は、ケンリー・ジャンセン投手の2球目カットボールをライトスタンドへ運びます。打った瞬間に確信の逆転ソロでスタンドも大歓声。大谷選手はこれが4試合連続アーチの43号となりました。メジャートップの得点を「114」に伸ばし2位のアーロン・ジャッジ選手と20点差と独走状態です。

大谷選手は、8月の11試合全てで安打を記録。11試合連続は今季最長記録を更新しました。