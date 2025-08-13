¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤Øº£µ¨£µ»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡ÄÃæÆüÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Øº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç£¸Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Î¾·³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡´Ý
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡º´¡¹ÌÚ
¡¡£³ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àô¸ý
¡¡£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
¡¡£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´ßÅÄ
¡¡£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Ãæ»³
¡¡£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¡¡£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÌçÏÆ
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡ÅÄÃæ¾
¡¡¡ÚÃæÆü¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡²¬ÎÓ
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡»³ËÜ
¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¾åÎÓ
¡¡£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ºÙÀî
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥Ü¥¹¥é¡¼
¡¡£¶ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÀÐ°Ë
¡¡£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹
¡¡£¸ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡Ìø
¡¡£¹ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÅÚÅÄ