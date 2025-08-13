ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ DJI¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¥¸¥ó¥Ð¥ë¡ÖOsmo Mobile 7¡×¤¬11¡óOFF
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥¸¥ó¥Ð¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤¹¤ë¡ÖOsmo Mobile 7¡×¤¬¡¢Amazon¤Ç11¡óOFF¤Î1Ëü1,880±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸½¹ÔÉÊ¡£Æ±»þÈ¯Çä¤Î¡ÖOsmo Mobile 7P¡×¤È°ã¤¤Â¿ÌÜÅª¥â¥¸¥åー¥ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï¼ÌÂÎÄÉÈø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð²ÄÇ½¡£¤¢¤È¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÌÇä¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
Æ°²è¤ò»£¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¸¥ó¥Ð¥ë¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤«¤éËÜÂÎ¤Ë»°µÓ¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤ÏAmazon¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£