Number_i最新シングル「未確認領域」が日米iTunes MV総合ランキング1位獲得

■「未確認領域」は公開後すぐにデイリーストリーミング数100万回超を記録

Number_iが日本時間8月11日に全世界配信した最新デジタルシングル「未確認領域」が、公開後すぐにデイリーストリーミング数100万回超を記録。さらにMVが日本およびアメリカのiTunes MV総合ランキングで1位を獲得する快挙を成し遂げた。

本作は配信前からSNSで一部音源を先行公開し、地上波音楽番組でフルコーラスを初披露するなど、大きな話題を集めてきた。リリースと同時に公開されたMVでは、人体を「未確認領域に満ちた宇宙」と捉え、「良いものを取り入れ、良いものを生み出す」というNumber_iの核となるメッセージを表現している。

Number_iは海外活動にも積極的で、2024年4月14日にはアメリカで行われた世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』内、88rising主催の特別ステージ「88rising Futures」に出演。圧巻のパフォーマンスで会場を沸かせ、デビュー曲「GOAT」はアメリカiTunes総合チャート10位、Hip-Hopチャート3位にランクインするなど注目を集めた。

さらに、2025年6月1日にカリフォルニア州パサデナで開催された『Head In The Clouds』にも出演し、その模様は88rising公式YouTubeチャンネルを通じて全世界に配信され、大きな反響を呼んだ。

「未確認領域」は、9月22日発売予定の2ndフルアルバム『No.II』に収録予定。アルバムは8月25日23時59分まで、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付中だ。

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未確認領域」

2025.09.22 ON SALE

ALBUM『No.II』

