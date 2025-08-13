¡Ö¿Í¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×70Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç42ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×»¥ËÚ»ÔËÌ¶è
»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎºÇ¾å¿¸Í¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤ò½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î24Æü¤«¤é25Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î25Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë½÷À¤¬¡Ö¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÍ¾ºá¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
