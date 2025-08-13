STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎºÇ¾å¿¸Í¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤ò½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î24Æü¤«¤é25Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à70Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

7·î25Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë½÷À­¤¬¡Ö¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤ÆÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÍ¾ºá¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£