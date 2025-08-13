[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º157ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî179ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡8·î13Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï364ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï157ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï179ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï70ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬35ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï24ÌÃÊÁ¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï215±ß¹â¤ÈÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î13Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <5985>¡¡¥µ¥ó¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡880¡¡¡¡+258¡Ê +41.5%¡Ë
2°Ì <7071>¡¡¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡972¡¡¡¡+247¡Ê +34.1%¡Ë
3°Ì <4484>¡¡¥é¥ó¥µー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡315¡¡¡¡ +72¡Ê +29.6%¡Ë
4°Ì <2330>¡¡¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É¡¡¡¡¡¡¡¡295¡¡¡¡ +63¡Ê +27.2%¡Ë
5°Ì <7138>¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡ 1300¡¡¡¡+255¡Ê +24.4%¡Ë
6°Ì <9337>¡¡¥È¥ê¥É¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2713¡¡¡¡+500¡Ê +22.6%¡Ë
7°Ì <4069>¡¡¥Ö¥ëー¥ßー¥à¡¡¡¡¡¡ 1720¡¡¡¡+300¡Ê +21.1%¡Ë
8°Ì <6031>¡¡£Ú£Å£Ô£Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡475¡¡¡¡ +79¡Ê +19.9%¡Ë
9°Ì <2150>¡¡¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡917¡¡¡¡+150¡Ê +19.6%¡Ë
10°Ì <3997>¡¡£Ô¥ïー¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 2455¡¡¡¡+391¡Ê +18.9%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 102100¡¡-30000¡Ê -22.7%¡Ë
2°Ì <5586>¡¡¥é¥Ü¥í£Á£É¡¡¡¡¡¡¡¡ 1017¡¡¡¡-219¡Ê -17.7%¡Ë
3°Ì <196A>¡¡£Í£Æ£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡423.5¡¡ -90.5¡Ê -17.6%¡Ë
4°Ì <4371>¡¡£Ã£Ã£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1097¡¡¡¡-208¡Ê -15.9%¡Ë
5°Ì <6137>¡¡¾®ÃÓ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1042¡¡¡¡-188¡Ê -15.3%¡Ë
6°Ì <9338>¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ 2331¡¡¡¡-401¡Ê -14.7%¡Ë
7°Ì <7455>¡¡¥Ñ¥ê¥ß¥£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡422¡¡¡¡ -68¡Ê -13.9%¡Ë
8°Ì <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡ 230100¡¡-34400¡Ê -13.0%¡Ë
9°Ì <4264>¡¡¥»¥¥å¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1475¡¡¡¡-212¡Ê -12.6%¡Ë
10°Ì <5138>¡¡¥ê¥Ùー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1224¡¡¡¡-155¡Ê -11.2%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <2413>¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡ 2262¡¡ +62.0¡Ê¡¡+2.8%¡Ë
2°Ì <3659>¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3105¡¡ +64.0¡Ê¡¡+2.1%¡Ë
3°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡410¡¡¡¡+5.0¡Ê¡¡+1.2%¡Ë
4°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡11869¡¡¡¡+114¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
5°Ì <2502>¡¡¥¢¥µ¥Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1967.7¡¡ +15.7¡Ê¡¡+0.8%¡Ë
6°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12085¡¡¡¡ +85¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
7°Ì <3861>¡¡²¦»Ò£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡773¡¡¡¡+3.4¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3750¡¡¡¡ +16¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <8035>¡¡Åì¥¨¥ì¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21780¡¡¡¡ +90¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <4385>¡¡¥á¥ë¥«¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2179¡¡¡¡+9.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4503>¡¡¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1651¡¡ -10.5¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
2°Ì <7211>¡¡»°É©¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡405.6¡¡¡¡-2.5¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
3°Ì <1812>¡¡¼¯Åç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4240¡¡¡¡ -24¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
4°Ì <9107>¡¡Àîºêµ¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2218.2¡¡ -11.8¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
5°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 2330¡¡ -12.0¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
6°Ì <7004>¡¡¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 1024¡¡¡¡¡¡-5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
7°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2252¡¡ -10.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
8°Ì <6971>¡¡µþ¥»¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1917.6¡¡¡¡-8.9¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <5332>¡¡£Ô£Ï£Ô£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 3935.8¡¡ -18.2¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
10°Ì <2914>¡¡£Ê£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4780¡¡¡¡ -20¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î13Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <5985>¡¡¥µ¥ó¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡880¡¡¡¡+258¡Ê +41.5%¡Ë
2°Ì <7071>¡¡¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡972¡¡¡¡+247¡Ê +34.1%¡Ë
3°Ì <4484>¡¡¥é¥ó¥µー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡315¡¡¡¡ +72¡Ê +29.6%¡Ë
4°Ì <2330>¡¡¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É¡¡¡¡¡¡¡¡295¡¡¡¡ +63¡Ê +27.2%¡Ë
5°Ì <7138>¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡ 1300¡¡¡¡+255¡Ê +24.4%¡Ë
6°Ì <9337>¡¡¥È¥ê¥É¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2713¡¡¡¡+500¡Ê +22.6%¡Ë
7°Ì <4069>¡¡¥Ö¥ëー¥ßー¥à¡¡¡¡¡¡ 1720¡¡¡¡+300¡Ê +21.1%¡Ë
8°Ì <6031>¡¡£Ú£Å£Ô£Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡475¡¡¡¡ +79¡Ê +19.9%¡Ë
9°Ì <2150>¡¡¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡917¡¡¡¡+150¡Ê +19.6%¡Ë
10°Ì <3997>¡¡£Ô¥ïー¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 2455¡¡¡¡+391¡Ê +18.9%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 102100¡¡-30000¡Ê -22.7%¡Ë
2°Ì <5586>¡¡¥é¥Ü¥í£Á£É¡¡¡¡¡¡¡¡ 1017¡¡¡¡-219¡Ê -17.7%¡Ë
3°Ì <196A>¡¡£Í£Æ£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡423.5¡¡ -90.5¡Ê -17.6%¡Ë
4°Ì <4371>¡¡£Ã£Ã£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1097¡¡¡¡-208¡Ê -15.9%¡Ë
5°Ì <6137>¡¡¾®ÃÓ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1042¡¡¡¡-188¡Ê -15.3%¡Ë
6°Ì <9338>¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ 2331¡¡¡¡-401¡Ê -14.7%¡Ë
7°Ì <7455>¡¡¥Ñ¥ê¥ß¥£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡422¡¡¡¡ -68¡Ê -13.9%¡Ë
8°Ì <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡ 230100¡¡-34400¡Ê -13.0%¡Ë
9°Ì <4264>¡¡¥»¥¥å¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1475¡¡¡¡-212¡Ê -12.6%¡Ë
10°Ì <5138>¡¡¥ê¥Ùー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1224¡¡¡¡-155¡Ê -11.2%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <2413>¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡ 2262¡¡ +62.0¡Ê¡¡+2.8%¡Ë
2°Ì <3659>¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3105¡¡ +64.0¡Ê¡¡+2.1%¡Ë
3°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡410¡¡¡¡+5.0¡Ê¡¡+1.2%¡Ë
4°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡11869¡¡¡¡+114¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
5°Ì <2502>¡¡¥¢¥µ¥Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1967.7¡¡ +15.7¡Ê¡¡+0.8%¡Ë
6°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12085¡¡¡¡ +85¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
7°Ì <3861>¡¡²¦»Ò£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡773¡¡¡¡+3.4¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3750¡¡¡¡ +16¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <8035>¡¡Åì¥¨¥ì¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21780¡¡¡¡ +90¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <4385>¡¡¥á¥ë¥«¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2179¡¡¡¡+9.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4503>¡¡¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1651¡¡ -10.5¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
2°Ì <7211>¡¡»°É©¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡405.6¡¡¡¡-2.5¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
3°Ì <1812>¡¡¼¯Åç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4240¡¡¡¡ -24¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
4°Ì <9107>¡¡Àîºêµ¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2218.2¡¡ -11.8¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
5°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 2330¡¡ -12.0¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
6°Ì <7004>¡¡¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 1024¡¡¡¡¡¡-5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
7°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2252¡¡ -10.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
8°Ì <6971>¡¡µþ¥»¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1917.6¡¡¡¡-8.9¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <5332>¡¡£Ô£Ï£Ô£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 3935.8¡¡ -18.2¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
10°Ì <2914>¡¡£Ê£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4780¡¡¡¡ -20¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹