£Ê£Ö£Ã¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢¥É¥é¥ì¥³½Ð²Ù£±ÀéËüÂæÆÍÇË¡¡£²£°£±£´Ç¯¤Ë»Ô¾ì»²Æþ
¡¡£Ê£Ö£Ã¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ê²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¡ËÀ½¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê¥É¥é¥ì¥³¡Ë¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬¹ñÆâ³°Îß·×¤Ç£±ÀéËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡££²£°£±£´Ç¯¤Ë¡Ö£Ë£Å£Î£×£Ï£Ï£Ä¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»Ô¾ìÅêÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢±ÇÁü¡¦¸÷³Øµ»½Ñ¤È¼ÖºÜµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«À½ÉÊ¤¬¹â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼ÒÀ½¥É¥é¥ì¥³¤ÏÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¹â²è¼Á¡¢¹âµ¡Ç½¡¢¹â¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¡££±£¶Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°£Ï£Å£Í¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡Ë»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìë´Ö»£±ÆÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿À½ÉÊ¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯£³·î¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬£±ÀéËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£