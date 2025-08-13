Åì¥ìÀÅ²¬¤ËÄ«ÆüÂç³Ø3Ç¯À¸¤ÎMBÆ£ß·ËàÅÍ°Í¤¬Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï13Æü¡¢Ä«ÆüÂç³Ø3Ç¯À¸¤ÎÆ£ß·ËàÅÍ°Í¤¬Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ß·¤Ï¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ç¡¢·¼¿·¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤ËÄ«ÆüÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅì³¤Âç³ØÃË½÷¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°Àï ÃË»Ò2Éô¤Î½Õµ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¤ò¡¢½©µ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¡£½Õµ¨¡¢½©µ¨¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙ Âè24²ó À¾ÆüËÜ Âç³ØÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë ³ØÏ¢ÃË»ÒÁªÈ´ÂÐ¹³Àï¤ÎÅì³¤³ØÏ¢ÃË»ÒÁªÈ´Áª¼ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Îý½¬À¸´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£