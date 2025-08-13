¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤òÊÑ¹¹¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¡¡º¸ÂÇ¼ÔÊÂ¤Ù¤ë¡¡ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬Ãæ5Æü¤ÇÅÐÈÄ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ÃæÆü(13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ï¾¡Íø¤·¤¿Á°Æü¤«¤é6ÈÖ¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤òÊÑ¹¹¤·¡¢º¸¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê°Ê³°¤ÎÌî¼ê6¿Í¤òº¸ÂÇ¼Ô¤ÇÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ïº£µ¨4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔËÉ¸æÎ¨6.32¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£Á°²ó¤Ï7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ(¼«ÀÕÅÀ1)¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç1¾¡¤òµó¤²ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤Ïº£²ó¤ÎÃæÆü¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï3»î¹ç¤È¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£