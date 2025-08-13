¡ÚÂ®Êó¡ÛÍ§¿Í¤ÈÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÉáÃÊ¤ÎÇÜ¤Î¿åÎÌ ´ôÉìŽ¥´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî
¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ15Ê¬º¢¡¢´ôÉì¸©´Ø»ÔÆ¶¸Í¤òÎ®¤ì¤ëÈÄ¼èÀî¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÈÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸½¾ì¤Î²èÁü¡Û20ÂåÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë ´ôÉì¡¦´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî
Í§¿Í¤¬½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÎÀîÉý¤ÏÌó30¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÉáÃÊ¤ÎÇÜ¤Î¿åÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
