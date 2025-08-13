サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。日本代表は準々決勝進出決定戦でレバノンに73-97で敗れ、ベスト8進出を逃しました。現地で解説を務めている田臥勇太選手は、「ワールドカップ予選に向けて強いチームを作っていってほしい」と今後への成長に期待を寄せました。

――レバノン戦を振り返って

序盤はなんとか日本のペースでも行けた時間帯もありましたが、ちょっとしたターンオーバーが相手の得点に繋がってしまいました。それが痛かったかなと思います。

――ターンオーバーが多かったのが敗因？

前半それがなければ、もう少し点差がなかったか、日本がリードして終われるくらいのいい前半だったと思います。後半は相手の勢いに持っていかれてしまいました。

――レバノンの応援もすごかったですね

すごかったですけど、そこまで影響してなかった気がします。一方で、レバノンは応援を力にして戦っていた印象があります。

――きょうよかった選手は？

吉井選手です。富永選手がかなりマークを受けている中で、打開しなくてはいけないという意識は高かったです。得点を取りに行っていたのも素晴らしかったです。また、ハーパー選手も点差が開いたところで誰かがきっかけを作らなくてはいけないという中で、意識を持ってプレーしていたと思います。彼にとっては大きな経験になった試合だった思います。

――今回の敗北を、今後どう生かしてほしい？

若手にとっては良い経験になったと思いますし、今のアジアのレベルもチームとして経験できた大会だったと思います。今回の経験を無駄にしないで(今年11月から始まる)ワールドカップ予選に向けて強いチームを作っていってほしいです。その可能性はあるチームだと思うので、強くなっていくことを期待しています。

――改めて今大会振り返っていかがですか

アジアで勝つと言うことの大変さを経験した大会だったと思います。日本のバスケを表現出来れば、絶対に勝てるチャンスもあると感じられた大会でした。前向きに強くなっていくチームを作っていくという思いを持って、成長していってほしいと思います。

■田臥勇太日本選手初のNBAプレーヤー。フェニックス・サンズでのプレーを経て、帰国後はBリーグ創設前から日本のトップリーグで活躍。現在も宇都宮ブレックスのキャプテンとして現役を続け、その卓越したリーダーシップとバスケットボールIQでチームをけん引している。