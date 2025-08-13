松屋銀座『メダリスト展』開幕 大塚剛央が「笑顔が誰よりも天才！」生披露
8月13日、東京・松屋銀座で始まった展覧会「メダリスト展」に、テレビアニメで結束いのり役の春瀬なつみと、明浦路司役の大塚剛央がゲストとして出席した。物販コーナーのオリジナルグッズ紹介では、大塚が自身の役のセリフ「笑顔が誰よりも天才！」を生披露した。
本展のために制作されたオリジナルグッズが紹介された。いのり役の春瀬は「ずっと着たかった」という「みみずTシャツ」や、自身のスケート経験から「メダリストならでは」と語る「エビフライのエッジカバー」を熱心に取り上げた。一方、司役の大塚がいち押しとして手に取ったのは「ほめくりカレンダー」だった。
大塚は「司先生と一緒に毎日頑張るぞっていうカレンダーになっております」と述べ、司会者から「おすすめのページは？」と促されてページをめくり、「あ、やっぱりね」と指さした。そこに記されていたのは、作中の名セリフ「笑顔が誰よりも天才！」だった。
これを見た司会者が「貴重な名セリフですね。ちょっとその感情をのせて言っていただいてもよろしいですか」と依頼すると、大塚はマイクを外し、熱血コーチ・明浦路司として「笑顔が誰よりも天才！」と力強く発した。その迫力に、記者席からは思わず「うわぁ」と声が上がった。
生のセリフに、司会者は「ありがとうございます。しびれました、司先生の熱血の指導。いや、これはもう、笑顔でいようと毎日がポジティブになりますね」と述べた。大塚は「その他のカレンダーにもポジティブなものだったりとか、本当に心が励まされるというか、心の内から熱くしてくれるような、すごく素敵なセリフの数々なので、ぜひチェックしていただけたらと思います」とカレンダーの魅力を改めて伝えた。
イベントの最後に、春瀬は「メダリストの全てがぎゅっと魅力が詰まった展覧会になっているので、皆さんが本当に楽しんでいただけると思いますし、もう何回でも足を運びたいなって思うような、毎回新たな発見があるんじゃないかなと思います」と語った。大塚も「本当にじっくり見てるとあっという間に時間が、『あ、こんなに経ってたっけ』みたいなぐらい、見入ってしまう展示の数々なので、ぜひ何度でも足を運んでいただきたいです。そこで皆さんメダリストの愛を深めていただいて、ぜひぜひ、アニメ原作を引き続き応援していただけたら嬉しいなと思っております」と締めくくった。
つるまいかだ氏による人気漫画『メダリスト』初の展覧会で、スケーターとして挫折した青年・司と、フィギュアスケートに憧れる少女・いのりがタッグを組み、世界を目指す物語を紹介する。原作の名シーンや描き下ろしイラスト、アニメの名シーン映像などを展示する。本展は全国巡回を予定している。
会期：2025年8月13日（水）〜9月2日（火）
会場：松屋銀座 8階 イベントスクエア
チケット：全日日時指定制、ローソンチケットで販売（Lコード＝35055）
■関連リンク
『メダリスト展』…公式WEBサイト
本展のために制作されたオリジナルグッズが紹介された。いのり役の春瀬は「ずっと着たかった」という「みみずTシャツ」や、自身のスケート経験から「メダリストならでは」と語る「エビフライのエッジカバー」を熱心に取り上げた。一方、司役の大塚がいち押しとして手に取ったのは「ほめくりカレンダー」だった。
▲ おすすめグッズを手にした、大塚剛央と春瀬なつみ
大塚は「司先生と一緒に毎日頑張るぞっていうカレンダーになっております」と述べ、司会者から「おすすめのページは？」と促されてページをめくり、「あ、やっぱりね」と指さした。そこに記されていたのは、作中の名セリフ「笑顔が誰よりも天才！」だった。
これを見た司会者が「貴重な名セリフですね。ちょっとその感情をのせて言っていただいてもよろしいですか」と依頼すると、大塚はマイクを外し、熱血コーチ・明浦路司として「笑顔が誰よりも天才！」と力強く発した。その迫力に、記者席からは思わず「うわぁ」と声が上がった。
生のセリフに、司会者は「ありがとうございます。しびれました、司先生の熱血の指導。いや、これはもう、笑顔でいようと毎日がポジティブになりますね」と述べた。大塚は「その他のカレンダーにもポジティブなものだったりとか、本当に心が励まされるというか、心の内から熱くしてくれるような、すごく素敵なセリフの数々なので、ぜひチェックしていただけたらと思います」とカレンダーの魅力を改めて伝えた。
イベントの最後に、春瀬は「メダリストの全てがぎゅっと魅力が詰まった展覧会になっているので、皆さんが本当に楽しんでいただけると思いますし、もう何回でも足を運びたいなって思うような、毎回新たな発見があるんじゃないかなと思います」と語った。大塚も「本当にじっくり見てるとあっという間に時間が、『あ、こんなに経ってたっけ』みたいなぐらい、見入ってしまう展示の数々なので、ぜひ何度でも足を運んでいただきたいです。そこで皆さんメダリストの愛を深めていただいて、ぜひぜひ、アニメ原作を引き続き応援していただけたら嬉しいなと思っております」と締めくくった。
つるまいかだ氏による人気漫画『メダリスト』初の展覧会で、スケーターとして挫折した青年・司と、フィギュアスケートに憧れる少女・いのりがタッグを組み、世界を目指す物語を紹介する。原作の名シーンや描き下ろしイラスト、アニメの名シーン映像などを展示する。本展は全国巡回を予定している。
▲ 展示会のエントランス ©つるまいかだ／講談社©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
会期：2025年8月13日（水）〜9月2日（火）
会場：松屋銀座 8階 イベントスクエア
チケット：全日日時指定制、ローソンチケットで販売（Lコード＝35055）
■関連リンク
『メダリスト展』…公式WEBサイト