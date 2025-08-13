²ßÊªÎó¼Ö35Î¾¤¬Ã¦Àþ¡¢²ÐºÒ¡¡¥±¥¬¿Í¤Ï¤Ê¤·¤«¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç12Æü¡¢²ßÊªÎó¼Ö35Î¾¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀþÏ©¤ÇÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎÎó¼Ö¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²£Å¾¤·¤¿¼ÖÎ¾¤«¤éÇò¤¤±ì¤¬Ê®¤¾å¤¬¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÁð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç12Æü¡¢Å´Æ»Âç¼ê¡Ö¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î²ßÊªÎó¼Ö¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â35Î¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã¦Àþ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï´í¸±Êª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´í¸±Êª¤¬Ï³¤ì½Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½7»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ã¦Àþ¤·¤¿Îó¼Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ëºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£