【GUの990円スカート】が優秀！ 大人が買ってマネしたい♡「上品コーデ」

【GU（ジーユー）】では、今買ってすぐに使えるアイテムが続々と値下げ中！ 今回はその中から、\990（税込）にお値下げされた、大人世代が着回しやすい黒のスカートにフォーカスしました。GUスタッフによる上品な着こなし例とともに紹介するので、ぜひ大人コーデの参考にして。

コーデの鮮度を上げるバルーンシルエット

【GU】「バブルヘムミディスカート」\990（税込・セール価格）

ぷっくりと丸みを帯びた形がトレンド感のあるミディ丈のスカート。歩くたびにふわふわ揺れるフレアシルエットが目を惹く、華やかなデザインです。ウエストゴムで楽に穿けるのも嬉しいポイント。「表面はなめらかで適度にハリのある素材」（公式サイトより）を採用し、高見えも狙えそう。シンプルなトップスと合わせるだけで、夏コーデのマンネリ打破になるかも。

白ブラウスと合わせてレディライクな着こなしに

黒のバブルヘムスカートに、パフスリーブのブラウスを合わせたフェミニンな着こなし。どちらもボリュームのあるシルエットですが、細ベルトでウエストマークしてくびれをつくることで、引き締まった印象に。きちんと感のある黒小物を合わせれば、ちょっとしたお出かけにも対応できる上品コーデが完成します。アクセや小物の金具でゴールドをきかせて華やぎもアップ。

大人もトライしやすい控えめなフレアシルエット

【GU】「ドライフレアスカートRS」\990（税込・セール価格）

「さらっとした肌ざわりのポンチ素材」（公式サイトより）を採用した、夏にぴったりなフレアスカート。吸汗速乾機能が付いており、汗ばむ時期でも快適な穿き心地が叶いそうです。長すぎない丈が足元に抜け感を演出し、軽やかな印象に。落ち感があって広がりすぎないフレアシルエットなので、大人世代が気負わずデイリーに着回せそうです。

黒カットソーと合わせて洗練された大人カジュアルに

黒のフレアスカートに、同じく黒のTシャツを合わせたワントーンコーデ。フレンチスリーブやスカートのミディ丈がほどよくコーデに抜け感をつくり、オールブラックでも重たく見えません。ミニマルな着こなしのアクセントにしたのは、シルバーのパンプス。スタイリッシュな雰囲気がプラスされて、シンプルだけどこなれて見える、大人の夏コーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：Emi.S