“カクテルシャッフル”が行われ美女ダンサーがイケメン美容師との別れに号泣。涙のハグを交わす一幕があった。

【映像】白肌まぶしい美女ダンサーの美ボディあらわな水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、前回に引き続きゲストとして『timelesz project』に参加し新グループ結成に向けて始動中の西山智樹と前田大輔が参戦した。

5日目の夜行われた“カクテルシャッフル（カクテルがブルーになるかピンクになるかで居る島が決まる）”でりく（23歳／美容師）と離ればなれになってしまうことが決定したまいか（26歳／ダンサー）。最後の2ショットでりくは「（まいかが）日に日にめっちゃ笑ったりとか、大袈裟だけど全部がかわいいなって思っちゃう」と話し「俺が1番かわいいと思ってるし、誰よりもそばにいたいと思ってる」と想いを告白した。そしてカクテルシャッフルでカクテルがりくのブルーと異なるピンク色になった時のことを想い出し「想像以上に号泣しちゃって…」と、再び涙を流すまいか。りくに手を握られながら「ピンク色に変わった時に思い浮かんだのがりくの顔だった」と自らの想いを打ち明けた。

そしてりくに抱きしめられながら「年上なのにまた泣いちゃった。情けない」と苦笑いを漏らすまいか。りくは「待ってて、絶対行くから」とまいかに宣言し「早くしないとだめだよ？早く会いに来ること」と言うまいかと小指を結んで約束を交わした。