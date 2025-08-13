【ILLIT】初の日本単独公演で涙...ファン愛溢れるパフォーマンスや愛嬌たっぷりのゲームコーナーの様子をお届け

ILLIT（アイリット）初の日本でのファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』がスタート！今回は、2025年8月11日（月・祝）に行われたぴあアリーナMM公演2日目の様子をたっぷりお届けします。サプライズゲストの登場や人気楽曲のカバーなど、盛りだくさんのレポートをぜひチェックしてください。

日本初のファンコンサートが開幕！

公演は、「Billyeoon Goyangi（Do the Dance）｣で幕開け。YUNAHが、｢あそこにGLLIT（ILLITのファンダム名）が！｣と叫ぶと、ILLITのような可愛らしい衣装に身を包んだGLLITの姿がスクリーンに映し出されました。 (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

GLLITに助けを求める場面も♡ 体育の特別授業がスタート

最初のMCコーナーで行われたのは、｢ILLIT CLASS｣。公演2日目となる8月11日（月）には、体育の特別授業として、ILLITのチームワークが試されるゲームを実施しました。 Rule ジェスチャーで曲名を当てる伝言ゲーム 最初のメンバーだけが曲名とアーティスト名を見てジェスチャーで次のメンバーに伝えます。次のメンバーはそのジェスチャーをもとに曲名を推測し、次のメンバーに伝えていく。

最後のメンバーが曲名を当てることができれば成功！ うっかりキーワードを口に出してしまいそうになったWONHEEをYUNAHが慌てて止めに入ったり、ときには客席のGLLITに振りつけのヒントをもらったりと、会場が一体となってゲームを楽しみました。 全問通して回答者となったMOKAのファインプレーもあり、ゲームは見事全問正解！ Check! 8月11日公演のお題はこちら THIS IS FOR／TWICE

Pookie／FIFTY FIFTY

JUMP／BLACKPINK

Soda Pop／Saja Boys

ECHO!／HOSHI X WOOZI THIS IS FOR／TWICEPookie／FIFTY FIFTYJUMP／BLACKPINKSoda Pop／Saja BoysECHO!／HOSHI X WOOZI

1日目に引き続き、サプライズゲストが登場！

コーナーの最後にスペシャル問題として出されたのは、乃紫さんの｢初恋キラー｣。1番手のIROHAが、首を指さすようなワイルドなジェスチャーをすると、後のメンバーも、首をひねりつつそれを伝えます。 そして、見事正解の｢初恋キラー｣を導き出すと、ステージ後方に乃紫さんの姿が...！2日連続の登場に会場が湧きました。 (P)&(C) BELIFT LAB Inc. まずは、彼女の代名詞である｢全方向美少女｣を乃紫さんが披露。 そして、サバイバル番組「R U Next？」からILLITを応援していたという乃紫さんが制作に携わったILLIT Japan 1st Single収録曲｢Topping｣をパフォーマンスしました。 曲中では、IROHAやMOKAと手を繋いだり、WONHEEとハートマークを作ったりと、メンバーとの可愛らしい交流も♡ この投稿をInstagramで見る ILLIT 아일릿(@illit_official)がシェアした投稿

GLLITのためにメンバーが選んだJ-POPソングをソロ歌唱

2つ目のコーナーは、｢ポジティブな秘密の必殺わざON！Lucky ILLIT Girl Syndrome｣。GLLITから寄せられたラッキーなエピソードが紹介されました。 Topic 自分のメガネ姿を好きになれたのはILLITのおかげ… 「これまで、私は自分のメガネをかけている姿があまり好きではなかったのですが、コンテンツで、ILLITのメンバー全員の可愛らしいメガネ姿を見て、共感できたし、メガネをかけた自分の姿も好きになれました。小さなことからも自信を与えてくれて、本当にありがとう」 このエピソードを受けてMINJUが披露したのは、中島美嘉さんの「GLAMOROUS SKY」。

ロックテイストのパフォーマンスで、MINJUの新しい一面を見ることができたステージでした。

MINJU「繰り返される日常や自分自身に疲れてしまったGLLITに聴いてほしい曲を準備しました。この曲の歌詞のように、うれしいときも、疲れたときも、いつもGLLITの未来を照らして、一緒に夢に向かって歩いていくことを約束します！」 (P)&(C) BELIFT LAB Inc. Topic ひとり暮らしの孤独感を救ってくれたのは… 「去年大学に入学してひとり暮らしを始めたとき、ものすごく孤独感に襲われたけど、みんなの成長を見ていくうちに、『私も頑張らなきゃ』って前向きになれたよ。本当にありがとう」 MOKAは西野カナさんの「Darling」を披露。

MOKA「私の永遠のダーリン、GLLITのみなさんがこの曲でもっと元気になってくれたらうれしいです♡」 (P)&(C) BELIFT LAB Inc. MOKAのパフォーマンスを見たWONHEEは、「私のダーリン♡！マジ可愛い♡」とハイテンションでコメント。 そして、甘いパフォーマンスの余韻が冷め寄らぬなか、メンバーひとりひとりが「ダーリン」というセリフで愛嬌を披露することに。恥じらいを見せながらも、たっぷりの愛嬌を届けるメンバーの姿に、歓声が鳴り止みませんでした。 Topic 毎日の目覚めがいいのはILLITのおかげ！ 「『I’ll Like You』を朝の目覚ましにしてるんだけど、とても気持ちよく目覚められるよ。ILLITのおかげで毎日が楽しい！ILLIT 고마워요（＝ありがとう）」 このエピソードにちなんで、「日常のさまざまな場面でGLLITに聴いてほしい曲をおすすめするとしたら？」という話題に。

朝起きるとき WONHEE「『oops!』です。（冒頭の）『Hey！』で目が覚めそう！」

MOKA「私は『Tick-Tack』。（目覚ましにしてしまうと）若干嫌いになりそうな気がするけど...（笑）。嫌いにならないでね！」 学校や会社に行くとき IROHA「『Lucky Girl Syndrome』。気持ちよく歩くには1番かなと思います」

WONHEE「私は『Almond Chocolate』だと思います。高温を叫びながらストレス発散できます！」

TWICEの人気曲を全員でカバー！

ステージで披露するのは久しぶりだという「Magnetic」のパフォーマンスを終えると、WONHEEがメンバーに「私、急に気になることがあります。愛って、なんだと思いますか？」と質問。

YUNAH「私は、GLLITの歓声が愛だと思います」 IROHA「多分、キャンディーみたいに甘いものだと思います」

「甘いもの？」と呟きながらステージ中央へと向かうメンバーたち。すると、TWICEの「What is Love？」がサプライズで披露されました...！ (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

GLLITへの愛が詰まったエンディングトーク全文をお届け♡

セットリスト

Billyeoon Goyangi（Do the Dance）

Tick-Tack

Topping

Lucky Girl Syndrome

little monsterMy World

Magnetic

What is Love？（TWICE）

oops!

jellyous

〜アンコール〜Almond Chocolate

I’ll Like You ※撮影可能

〜ダブルアンコール〜MagneticAlmond Chocolate

I’ll Like You

ライター Ray WEB編集部