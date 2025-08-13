女性アイドルグループ「にゃんすきっ♡？」の神尾みれいがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。グループの運営やプロデューサーの許可の元、キャバクラで働いていたことを認めた。



【写真】自ら公開！「夜の蝶」として舞う神尾みれい

事の発端は12日。ネット上で神尾がキャバクラで働いているという投稿があった。これに対して「にゃんすきっ♡？」公式Xは「規約違反ではありません！」と否定していた。



続けて公式Xでは、プロデューサーの「もがな」氏の署名入りで文書を公開。「にゃんすきに入る前からキャバクラ勤務なことは本人から聞いていました」と明かし、「（神尾）みれいちゃんにはみれいちゃんの生活があり稼ぎ方も犯罪などではなければ人それぞれ」「個人的にはキャバクラで働いているから不合格とはなりませんでした」と許可していたことを記した。



また「アイドル生活に支障が出ていたらもしかしたら辞めてもらっていた可能性もありますがしっかりこなしてくれています」とアイドルとしても全うしていることも記し、「キャバクラを辞めれるくらいアイドルとして人気になりたいという夢も話してくれました。早くそうなれるように一緒にこれからも頑張ります！」（原文まま）とエールを送っていた。



このプロデューサーの文書を引用して、神尾も自身のXを更新。「このたび私がキャバクラで働いていることが知られる形になりました。グループには許可をもらっていまして、実はアイドルを始める前から続けてきた仕事です」と許可の上、キャバクラで働いていることを認めた。



そして「アイドルのお仕事だけで生活が成り立つほど甘くはなく、朝は別のバイト、夜はキャバクラと掛け持ちしながら、それでもアイドルの夢を諦めず続けてきました」とキャバクラだけでなく、他のアルバイトもしていることを告白。最後には「私にとってアイドルは『趣味』ではなく、本気で叶えたい道です。どんな環境でも、この活動を続けたいから働いています。これからもステージに立ち続けられるよう、もっと努力します。それを見て、応援したいと思ってもらえたら嬉しいです。」と記した。この報告の後、キャバクラ勤務時に撮影したと見られる自身の「夜の蝶」の写真も公開していた。



（よろず～ニュース編集部）