「今年最悪の登板の一つ」ド軍29歳救援左腕が敗戦の弁　3試合連続失点　大谷43号も空砲に「投げさせすぎでは？」「プレーオフに進むチームとは思えない」

9回から登板したベシアは3試合連続失点となった

乱打戦を制したのはエンゼルスだった。ドジャース・大谷翔平は現地12日、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。

9回の第5打席に4戦連続となる43号を放った。

【動画】吠えた！大谷翔平 まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消えた

打球速度114・8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）の特大弾で勝利への機運を盛り上げたが、9回裏に悪夢が待っていた。

6-5の9回に5番手で登板した救援左腕、アレックス・ベシアの制球が定まらない。

先頭のルイス・レンヒーフォに中前打を許すと四球や敬遠で1死満塁のピンチを招く。ここでノーラン・シャヌエルに中犠飛を許し、同点とされた。さらにマイク・トラウトに四球を与えたところで降板を告げられた。

後を継ぎ、6番手で登板したベン・カスペリアスが二死満塁から4番のテーラー・ウォードから空振り三振とし、9回はしのいだが、延長10回裏にはサヨナラ打を浴び、6−7の逆転負けとなった。