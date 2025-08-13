「自分を強くします」張本美和がSNSで決意表明　“因縁”早田ひなとの握手写真も公開「スポーツマンシップを感じます」

「WTTチャンピオンズ横浜」女子シングルス2回戦で敗れた張本美和(C)Getty Images

卓球女子の若きホープ・張本美和が8月13日までに、自身のインスタグラムを更新。横浜市内で開催されていた世界ツアー「WTTチャンピオンズ横浜」の報告を行った。

張本はユニホーム姿で礼をするシーン、笑みを浮かべた表情、プレーショットに加え、対戦相手だった早田ひなとの握手など、計6枚の写真を投稿した。

文面では「WTTチャンピオンズ横浜応援ありがとうございました」と感謝を記した後、「日本のファンの皆様の前でもっと試合がしたかったです。来年は皆様の前でたくさん試合ができるようにこれからも頑張ります」と悔しさをにじませた。

さらに「会場で応援してくださった皆様のおかげで、どんな時でも自分の力になりました。ありがとうございました！」と心境をつづった17歳は、最後に「自分を強くします」という決意で結んだ。

張本は同大会、8月9日に行われた女子シングルス2回戦で、パリ五輪銅メダリストの早田との日本人対決に臨んだ。試合は拮抗し、最終第5ゲームまでもつれ込んだが、早田が左手首の違和感を訴えメディカルタイムアウト（MTO）を要請。治療のため5分間の中断を挟み、張本は競り負けた。