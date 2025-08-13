第5子出産の辻希美、新購入のベビーワゴン公開「準備してて偉い」「きつい中撮ってくれてありがとう」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの辻希美が8月13日、自身のYouTubeを更新。第5子出産前の動画として新たにベビーワゴンを購入したことを報告した。
【写真】辻希美、出産前に用意したベビーワゴン
動画にて辻は、出産前の準備として赤ちゃん用品を収納するワゴンを購入したと報告。実際に動画内でワゴンを組み立てていき、妊娠後期の体調不良や寝不足であることから苦しい様子を見せながらもワゴンを完成させ、肌着系やミルク、おむつなど収納内容についても紹介した。
完成したワゴンの様子を受けて、コメント欄では「出産おめでとうございます！」と祝福の声が殺到。「ゆっくり休んでください」「準備してて偉い」「きつい中撮ってくれてありがとう」「お身体大事になさってください」などの声が届いている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆第5子出産の辻希美、ベビーワゴン公開
