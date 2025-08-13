Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ú钢铁¶¢¡Û¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¡©¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö钢铁¶¢¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö钢铁¶¢¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö钢铁¶¢¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡£
ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤ÇÀï¤¦¥»¥ì¥Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖIron Man¡×¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô