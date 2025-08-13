ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë½£Ê¼ÅþÃå¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÈÈºá¶ÛµÞ»öÂÖ¡×Àë¸À¤ò¼õ¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼£°ÂÂÐºö¤Î¶¯²½¤¿¤á¡¢½£Ê¼800¿Í¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢12Æü¡¢¼óÅÔ¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë½£Ê¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï12Æü¡¢·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤äÌÂºÌÉþ»Ñ¤Î½£Ê¼¤é¤¬ËÜÉô¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢¼óÅÔ¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÈºá¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤òÀë¸À¤·¡¢½£Ê¼800¿Í¤ÎÅêÆþ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤òÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»Ø´ø²¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆÈÈºáÂÐºö¤Î¶¯²½¤ä¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½£Ê¼¤ÏÁÜºº°÷¤é¤Î¸åÊý»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Éð´ï¤Ï·È¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶§°ÈÈºá¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åý·×¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Ï²áµî30Ç¯´Ö¤ÇºÇÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
