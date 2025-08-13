ÀÐÇËÁíÍý¤¬´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁ°¤ËÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤«
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬º£·î23Æü¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤¬º£·î23Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤Ï½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ïº£·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î25Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÁ°¤Ë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¤Î¹ñ¤òÁê¸ß¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
