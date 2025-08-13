¼íÌî±Ñ¹§¡¡20Ç¯°Ê¾å²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¶ØÃÇ¿©ºà¡É¤ò¿©¤¹¤â¡Ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ºÆÈ¯¡Ö¥Ö¥ï¡¼¡¼¤Ã¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬Êú¤¨¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤Ï20Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿¢Êª¤Î²ÖÊ´¤äÆ°Êª¤Î¥Õ¥±¤Ê¤É¡¢100¹àÌÜ°Ê¾å¤¬ÍÛÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡ÖºÇ¶á¿©¤Ù¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö20Ç¯¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ó¡¢²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤¤´Å¥¨¥Ó¤ò20Ç¯²æËý¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡Ö¥Ö¥ï¡¼¡¼¤Ã¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ã¤·¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¡Á¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£