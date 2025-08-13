¥¹¥¯¡¼¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ÎÆÃÅµ¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë¡¡ÆüËÜ¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤Ï12,500¥Þ¥¤¥ë
¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥Þ¥¤¥ëÆÃÅµÉ½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
2015Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õ·ôÂå¶â¤ÎÁ´³Û¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤ò¥Þ¥¤¥ë¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¸ÇÄê¥ì¡¼¥È¤Ç¤ÎÆÃÅµ¸ò´¹¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î´ðËÜ¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ï1,500¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ÈSaver¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ÈAdvantage¡×¤ÎºÂÀÊ¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£½ôÀÇ¤ä¼ê¿ôÎÁ¡¢ÄÉ²Ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤»þ¤Ë¤Ï1¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥É¥ë¡á1¥Þ¥¤¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Ï©Àþ¤Î¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ÈSaver¡×±¿ÄÂ¡£ÆüËÜ¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤Ï12,500¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¡ÁÂæÏÑÀþ¤Ï9,500¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PSS¥¯¥é¥Ö¤ä¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥·¥ë¥Ð¡¼²ñ°÷¤Ï¼õÂ÷¼ê²ÙÊª¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¢ÌµÎÁ¤ÎºÂÀÊ»ØÄê¡¢Í¥ÀèÅë¾è¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£