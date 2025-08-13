スクート、東南アジア路線などでセール 羽田・那覇発着便も対象、片道15,000円から
スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、8月12日午前11時から16日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は12月1日から2026年5月29日まで、路線により対象外期間も設定されている。
・東京/成田・大阪/関西発着
チェンライ（25,000円）
・東京/羽田発着
シンガポール（15,000円／35,000円）、クアラルンプール（15,500円／39,000円）、マラッカ・ランカウイ（15,500円）、ペナン・イポー・クアンタン（16,500円）、クルタジャティ・パダン（17,500円）、クチン・シブ・コタキナバル（18,000円）、スラバヤ（18,500円／43,000円）、バンコク/スワンナプーム（18,500円／44,000円）、ミリ・プーケット・クラビ・ジャカルタ（18,500円）、デンパサール（19,000円／45,000円）、プカンバル（19,000円）、ジョグジャカルタ・バリクパパン・ロンボク・マカッサル（21,000円）、マナド（21,900円）、パース（23,000円／60,000円）、チェンマイ・チェンライ（25,000円）、サムイ（28,000円）、メルボルン（30,000円／72,000円）、シドニー（31,000円／72,000円）
・沖縄/那覇発着
シンガポール（15,000円）、クアラルンプール・マラッカ・ランカウイ（15,500円）、ペナン・イポー・クアンタン（16,500円）、クルタジャティ・パダン（17,500円）、クチン・シブ・コタキナバル（18,000円）、ミリ・バンコク/スワンナプーム・プーケット・クラビ・ジャカルタ・スラバヤ（18,500円）、デンパサール・プカンバル（19,000円）、ジョグジャカルタ・バリクパパン・ロンボク・マカッサル（21,000円）、マナド（21,900円）、パース（23,000円）、チェンマイ・チェンライ（25,000円）、サムイ（28,000円）、メルボルン（30,000円）、シドニー（31,000円）