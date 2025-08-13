TikTokアカウント「wangoro_dog」で話題になっているのは、あるわんこの成長記録。あまりにも想定外な姿に驚愕してしまうほど…！その光景は、記事執筆時点で2万7000回を超えて再生されており、「めちゃイケメンになってる」「どちらさん？ｗ」「わんごろうって名前が似合う」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『だれですか…？』可愛らしい赤ちゃん犬が成長→思っていたのと違う『別の犬かと思う光景』】

小さいときのわんごろうくん

TikTokアカウント「wangoro_dog」では、愛犬「わんごろう」くんの日々の姿を紹介しています。今回投稿したのは、わんごろうくんの驚きの成長記録です。まず紹介されたのは、わんごろうくんが子犬のときの姿。

雑種犬のわんごろうくんですが、子犬のころは折れ耳と童顔がチャームポイントでした。あどけない表情は、まるでなにかのキャラクターのよう！可愛らしいわんごろうくんに、家族もみんな癒されていたといいます。

思いもしない風貌に成長！！

しかし、成長後…。すっかり大人のわんこになったわんごろうくんは、子犬のころの顔が思い出せなくなるほど渋い顔付きに！！ペタンと折れていた耳もパキッと立ち上がり、なんとも端正な見た目になったのです。

投稿主さんにとって、わんごろうくんは初めて一緒に暮らすわんこでした。そのため、成長とともに耳が立ち上がることもあると知らなかったのだといいます。

「昔は小さいだけで可愛かったけど今は性格も含めてすべて可愛い」と飼い主さん。色んな顔を見せてくれるわんごろうくん、これからも成長を見守りたいですね！

コメントでは「昔も今も可愛い！」「なんて愛しいわんこなの」など感嘆の声から、「変わり過ぎw」と笑いを呼び話題に。「わんごろう」という名前にぴったりの、カッコよさと愛らしさを兼ね備えたわんこに成長しましたね！

チャーミングな行動にホッコリ

渋さが魅力になったわんごろうくんですが、実は意外な一面を持ち合わせていました。この日撮られたのは、わんごろうくんの日常のワンシーンです。前足をチョンチョンしながら遊んでいるわんごろうくんですが、遊び相手はまさかの「ブロッコリー」！！

ブロッコリーを相手に転がったりじゃれついたりするわんごろうくんに、投稿主さんも思わずクスッ。端正な顔と可愛らしい性格のギャップが素敵なわんごろうくんなのでした♡

わんごろうくんの平和な日常はTikTokアカウント「wangoro_dog」の他の投稿からチェックすることができます。気になる方はぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wangoro_dog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。