¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¿¼¸«°¡Í³Èþ¡¡Ìó£±Ç¯È¾¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¼ºÎé¡×
¡¡¿¼¸«°¡Í³Èþ¡Ê£³£³¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òË¬Ìä¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Ç£±£¹Æü¤«¤é£²£´Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£±Àï¡Ö¾ï³ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ°¡Íýº»¡¢ºÙÀîÍµ»Ò¡¢À¾¶¶ÆàÌ¤¡¢¹âÅÄ¤Ò¤«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÍÌ¾¸Ð£Ð£Ç£±¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤ÎÅ¾ÀïÁÈ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè°ì»Ò¤Î»ºµÙ¤«¤éÌó£±Ç¯È¾¤Ö¤êÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¿¼¸«¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¸Î¡££±Ãå¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££µ·î¤Î£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤ÎÌó£´Ê¬¤Î£±¤¬½ÐÁö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ½àÍ¥Àï¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¹çËþ¡¹¤À¡£
¡¡»Õ¾¢¡¦²ÏÂ¼Î»¤«¤é¤Ï¡Ö½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÎ×¤à¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¼ºÎé¡×¤È½µ£²²ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»ØÆ³¡¢ËèÆü¼«Âð¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç½Ð»º¸å¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï£Á£²Éüµ¢¡¢¤µ¤é¤Ë£Á£±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈàÉü³èá¤Ø¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£