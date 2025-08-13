「モデルいけます」黄皓、かわい過ぎる娘に大反響！「美人過ぎんか…!!」「こりゃ顔出ししたくなるよ」
実業家の黄皓さんは8月11日、自身のInstagramを更新。0歳の娘を動画で公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【動画】黄皓のかわい過ぎる娘に反響
ファンからは「待って激かわすぎ」「キュン死した」「美人過ぎんか…!!」「たまらないですねこの可愛さ」「こりゃ顔出ししたくなるよ！」などの声が。ほかにも「将来が楽しみ過ぎるん」「モデルいけます」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「キュンとして母性湧いてきた、、、」黄皓さんは「最後まで見たら、キュンとして母性湧いてきた、、、」とつづり、1本の動画を公開。娘の顔を撮影しており、最後にニコっとはにかむ様子がとてもかわいらしいです。黄皓さんも「#あなたの笑顔はまじで最高」とハッシュタグで絶賛しています。
「可愛すぎて奥さんも絶対美人なのわかるなあ」同日に「むすめと朝ごはん」とつづり、ほかにも動画を公開した黄皓さん。この投稿にも「すでに美人さん」「可愛すぎて奥さんも絶対美人なのわかるなあ」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
