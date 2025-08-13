テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が１１日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也がＭＣを務めた。

この日は安田大サーカス・クロちゃんをゲストに招き、深掘りクイズ「クロちゃんを知ろう」を進行した。

クロちゃんと親交が深い元ＡＫＢ４８・福留光帆も登場。クロちゃんが過去に出席した結婚式で失態を犯し、よゐこ・濱口優からブチギレられたことを明かした。

クロちゃんは自身の先輩にして、濱口が可愛がっていた芸人の結婚式を述懐。「ベロベロに酔っぱらって。泣いたり、わめいたりしちゃって…。結構、（新郎が）昔、遊んでくれたりとかしてたんで。自分の好きな先輩だから、（結婚式が）うれしくて。酔っ払いすぎて粗相をしちゃったから…」と明かした。

クロちゃんは「外のプールのところに椅子があるから（濱口に）座らされて。『お前、これ以上騒ぐな！しゃべるな！しゃべったら許さないからな！』って」と回想。後日、Ｍ−１グランプリ王者で、ますだおかだの岡田圭右が「ご飯連れてってくれて。（一緒に）濱口さんに謝りに行って…」と振り返っていた。