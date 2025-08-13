英俳優のトム・フェルトン（37）が13日、都内で「ハリー・ポッターショップ 原宿 オープン記念イベント」に出席した。

「ハリー・ポッター」でマルフォイを演じたトムは、マルフォイ推しを公言するtimelesz松島聡（27）とともにイベントに登壇。スリザリン寮をイメージし、緑色をベースにした松島の衣装には「この格好で来れば良かった！」と、粋な演出に思わず笑顔。劇中に登場する生物「バックビーク」の模型を目にすると「まさか日本で目にするとは…」と、“因縁”の相手に恐縮。一礼する一幕もあった。

2人は松島がプライベートで参加したイベント以来約9年ぶりの対面。松島は当時を回想し「俳優になりたいと伝えたら『君はオーラがあるからやっていける』と。『俳優になりたい思いを願い続ければ必ずなれるよ』とメッセージをくださった」と、指針となっていたことを告白。

思いを受け取ったトムは「僕が渡した愛を忘れないで。そして、次の人にその愛をぜひ渡してください」とし「達成してきたことを誇りに思います。愛、ポジティブさ、エンタメで、世界を照らしている。そんな僕の友人のことをとても誇りに思っています」とねぎらった。

松島も「僕もたくさんのファンの方がいるので愛を届けたい」と受け取り、2人でバタービールで乾杯。イベントを締めくくった。

14日に原宿にオープンする同所は、日本初の旗艦店で「禁じられた森」をテーマにした緑豊かな内装や25種類もの限定グッズ販売、バタービールバーなどが体験できる。