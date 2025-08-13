歌手マルシア（56）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘から手紙で「若い料理のできる彼氏をつくってほしい」とのメッセージが寄せられたが、今後の再婚についてはまったくその気がなく拒絶した。

MCハライチ澤部佑から「娘さんからメッセージありまして『年下のイケメン』という彼氏にしてほしいというのがありましたが」と語りかけられて、マルシアは「私の希望は、もう恋なんてけっこうでございます。誰かと一緒に寝るとかいらないし、だって私今、抱き枕2つあるもん。もういらない、いらない」と再婚や新たな恋はする気がないことをうかがわせた。

その後、有名占い師が「良い仕事のできる運気が77歳まで続く」と予測し、恋愛については「56歳の今年は目覚めの年で、特に8〜10月に心にときめく相手が出現する可能性がある」としており「ここ2〜3年は年上にもモテるが、相性のいいのは年下」とした上で「結婚よりも良い距離感の恋人が長続きする」との見方もあるとした。

マルシアは「来年は忙しい」としながら「ちょっと距離を置いた関係がベストで私が住んでいる場所の三つぐらい隣の部屋…スープがさめないぐらいの距離で近いところに住む。階は別でもいいよ」と具体的な彼氏選びを言葉にしていた。

マルシアは95年に俳優大鶴義丹と結婚し、04年に離婚している。