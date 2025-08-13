セント・フォース所属のフリーアナ、杉崎美香（46）が13日、インスタグラムを更新。「出産前にやっておきたいことリスト」を消化した。

杉崎は6月に46歳で第2子妊娠を発表。「出産前にやっておきたいことリストにまだ残っていた、『ラムセス大王展』に行ってきました〜！」と書き出し、ドジャースのキャップをかぶり、デニム生地のノースリーブを着た自画像を投稿。「私も見たかったし、興味を示していた息子にも見せてあげたくて。ラムセス2世、格好良かった〜 宮殿の宝飾品にもうっとり。妻への愛にもグッときた！ 日本ではなかなかお目にかかれない貴重な展示品の数々。オーディオガイドをお借りして、息子は興味津々に聴いておりました」と記述。

そして「エジプトは行ったことはないけど、いつか行ってみたい国。少しだけ旅行気分も味わえた ラムセス2世の絵本と、ベビー用のあひるさんを買いましたw」と締めくくった。

大分県出身の杉崎は山口大学人文学部卒業後の01年4月、信越放送にアナウンサーとして入社。退社後、セント・フォースに所属し、03年10月からフジテレビ系「めざにゅ〜」のMCに抜てき。同番組のオープニング「これからお休みになる方もこれからもお目覚めになる方も4時になりました。めざにゅ〜時間です」というフレーズは当時、流行した。親しみやすい八重歯が特徴で「八重歯のめざまし天使」などと呼ばれていた。15年1月、5歳下のフジテレビ社員のディレクターと結婚し、翌16年5月に第1子男児を出産。杉崎のプロフィル欄によると現在、9歳。