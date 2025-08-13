93歳が語る、「バケツリレー」を繰り返した戦時下。”同級生”となるはずの18人が即死した

『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんは1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失いました。戦時中、16歳だった富美子さんは、原爆投下時に、長崎の街から少し離れた島で「学徒動員」に出ていました。

当時の学生は、学業よりも「お国のための労働力」として、早朝から夕方まで仕事をさせられたのです。富美子さんはそのとき、自分が何を作っていたのかも知ることもなく、知りたいという気持ちも持たなかったといいます。

太平洋戦争時、富美子さんと同じように、今の時代では考えられないような環境で、子供たちも戦争の中にいたのです。そんな戦争当時、、未成年だった人たちの生の声を集めた『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』という戦後80年連載を不定期でスタートしました。

第2回は、大分で生まれ育った池内弘子さんと6歳年上の姉の浜田美津子さん（仮名）のお話をお届けしています。終戦当時、13歳だった美津子さんは、富美子さんと同じく、学徒動員に明け暮れる毎日を過ごしていたといいます。勉強が大好きだった美津子さんにとって、学べないことはとてもつらかった出来事でした。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

浜田美津子さん（仮名）※前編の池内弘子さんの姉

1932年（昭和7年）3月生まれ 93歳（終戦時13歳）

家族構成／母、兄（出征）、妹、本人 父は造船所勤務で戦時中に死去。父の死後、昭和19年に母の親戚のいる大分県大分市に転居。

学業よりもお国のための勤労

あれは戦争が終わる1年ぐらい前だったでしょうか。昭和19年頃だったと思います。

女学校に入ってしばらくすると、学徒動員をかけられて、学校で勉強する代わりに、地区の通りの瓦礫を片付けたり、荷物を運んだりする手伝いをすることが多くなりました。学校の授業よりもそちらが優先でした。学年が上の先輩は、工場に行って、部品を組み立てたりしていましたが、それが何に使われるのか、そんなことを考えることもなく、言われた仕事をただ黙々とこなしている、と言っていました。

私は学校の授業が好きだったので、どうして学校で学ばないのだろうと心の中で不満を感じたことがありました。でも、当時は親や妹にもそんな不満を口にできませんでした。とにかく先生から言われたことをこなすことが当たり前だったのです。

そして“身じまり・戸締り”を合言葉のようにいい合って、身なりをきちんとして、素早く身支度できるようにすること、家の戸締りをちゃんとすること、を、しつこいほどに教えられました。女性は戦地に向かうわけではありませんでしたが、その代わり女性には、前線で戦う兵隊さんたちを後方から支える「銃後の守り」という役割があるのだということを、様々な場面で言われました。身なりも戸締まりもしっかりして、男たちの留守を守る、という考え方が浸透していたのです。

バケツリレーの日々

また、工場で働く学徒動員だけでなく、空襲などで火が出たときの消火のために、バケツリレーの訓練を家の近所に住む隣組の女性たちとともに、毎日のようにしたことも、よく覚えています。空襲警報のサイレンがなったらすぐに家から飛び出して消火に向かう、という設定で、何度も何度も練習を繰り返しました。

町内会の通りの一画には、バケツが積み上がっている消火バケツ置き場があって、そこまで走って行き、バケツを両手にひとつずつ持って、貯水池までひたすら走り続けます。そして、バケツの８分目くらいまで水を汲んで、それを隣の人に次々と渡していく、というものでした。女学校の友だちと２列になって、水をこぼさないように、でもササっと迅速に隣にバケツを渡す、というのがなかなか難しくて、隣の人とタイミングを合わせてうまくできるようになるまでに、けっこう時間がかかりました。

女学校の２年生になると空襲の回数がだんだん増えてきて、大分駅の近くから親戚の家に疎開しましたが、その年の７月に大分で大空襲があり（1945年7月16日から17日未明にかけての大分大空襲）、私の通っていた女学校も焼けてしまいました。勤労動員されることが多く、そんなに毎日のように授業に通っていたわけではありませんでしたが、学校は大好きだったので、校舎が焼けてしまったと知ったとき、ものすごく悲しくなったのを覚えています。

学生も遺体を運ぶ手伝いをさせられた

戦争が終わって、９月だったか、女学校に復学してから先輩たちに聞いた話ですが、その７月の大空襲のときに、うちの女学校の生徒や先生たちも動員されて、負傷した人を搬送したり、手当てするのを手伝ったりしたのだそうです。

中には亡くなった人を搬送した先輩もいて、ショックでその翌日から数日、家から出られなくなってしまったりと、辛い過酷な体験をした人も何人かいると聞きました。あとで先生から、うちの生徒たちは辛い状況の中でも一生懸命、みんな献身的に務めてくれた、という話も聞きました。

終戦から３年後、1948年には私たちの女学校と旧制中学校が統合されて、県立の共学の高等学校になりました。この時私は、1945年７月の大分大空襲の前、４月にあった大きな空襲で、その旧制中学の男子生徒18人が亡くなった、という話を聞きました。やはり勤労動員で、「第12海軍航空廠（しょう）」の工場で働いていたときに爆撃に遭ったのだそうです。その生徒たちを含めて70人余りが即死だったということでした。

その男子生徒たちは、生きていれば今、同じ学校にいたのだろうけど、それができなかったと知ったのです。戦争中、私は自分自身が命の危機を感じたことなどは特にありませんでしたが、遺体を運んだ女学校の先輩や、空襲で亡くなった旧制中学の男子生徒の話を聞いて、同世代の若い人たちが戦争でたくさんの厳しい体験をしたり命を落としたりしたのだと思うと、二度と戦争はしてはいけないんだと、強く思うようになりました。

