タイトーのフィギュアブランド「spiritale（スピリテイル）」は、フィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～」の彩色見本を公開した。

今回同ブランドの公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を初公開しており、まるで絵画から飛び出してきたようなカラフルな初音ミクのフィギュアを確認することができる。

なお本フィギュアは、8月9日から11日に開催されたイベント「マジカルミライ 2025」OSAKA会場にて展示されていたため、次回8月29日から31日に開催されるTOKYO会場でも展示されるのか期待したい。

Art by さいとうなおき (C)CFM