スピリテイル、フィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～」の彩色見本初公開！
【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～】 発売日・価格：未定
タイトーのフィギュアブランド「spiritale（スピリテイル）」は、フィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～」の彩色見本を公開した。
今回同ブランドの公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を初公開しており、まるで絵画から飛び出してきたようなカラフルな初音ミクのフィギュアを確認することができる。
なお本フィギュアは、8月9日から11日に開催されたイベント「マジカルミライ 2025」OSAKA会場にて展示されていたため、次回8月29日から31日に開催されるTOKYO会場でも展示されるのか期待したい。
＼本日彩色原型初公開！／- spiritale（スピリテイル）公式 (@Spiritale_shop) August 10, 2025
『#初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア』の彩色原型を初公開！#マジカルミライ2025 OSAKA #スピリテイル ブースで展示中！✨
是非ご覧ください♪
公式⇒ https://t.co/fQBaq6bxre#spiritale pic.twitter.com/3dHtqA1A3u
Art by さいとうなおき (C)CFM