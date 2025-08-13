¡Ú ¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯ ¡Û¡¡À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ÎºÇ¾å°Ì¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¹ç³Ê¡¡¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ÎºÇ¾å°Ì¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯ ¡Û¡¡À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ÎºÇ¾å°Ì¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¹ç³Ê¡¡¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹ç³Ê¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡´ò¤·¤¤!!¡¡¤ä¤Ã¤¿!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹ç³ÊÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤ÎËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ÅÄ¥Íµµ¯¡×°¸¤Æ¤Ë¡¢Âè60²óÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î¹ç³Ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÄêÆü¤Ï2025Ç¯8·î4Æü¤Ç¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤ÏNPOË¡¿ÍÀ¤³¦°ä»º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤È°õ´Õ¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤ËÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊó¹ð¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¼õ¸³¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÀ¨¤Ã¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
