Æü·ÐÊ¿¶Ñ½ªÃÍ¤¬2ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡½é¤á¤Æ4Ëü3000±ß¤ò¾å²ó¤ë¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¹¤¬¤ë
13Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤â½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ4Ëü3000±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ô¾ìºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÁá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î³ô²Á¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²áÇ®´¶¤¬ÁêÅö¶¯¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢È¿Æ°¤Ë¤è¤ë²¼Íî¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢12Æü¤è¤ê¡¢556±ß50Á¬¹â¤¤¡¢4Ëü3274±ß67Á¬¡¢TOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤Ï¡¢3091.91¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£