¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÈá¤·¤¯¤âÍîÌ¿¤·¤¿ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡£¼Â¤Ï°ÕÃÎ¤ÎÁ°¤Ë¹¾¸Í¾ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿¿Ï½ýº»ÂÁ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ê¥¾¤À¤é¤±¤Ç¡ÄËÜ¶¿ÏÂ¿Í¤¬¡ãºÙÀî½¡¹§»ö·ï¡ä¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¿¼¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÅÂÃæ¤Ç¤Î¿Ï½ý»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¥É¥é¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÌðËÜÍªÇÏ¡ÖµÓËÜ¤Î¿¹²¼¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¡Øº´ÌîÀ¯¸À¤¬²Ä°¥¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤È¤³¤È¤ó¤½¤¦¸«¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡¢¤ÈËÍ¼«¿È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
* * * * * * *
¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç»Â¤é¤ì¤¿°ÕÃÎ
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÆâ¤Ç¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅÄ¾Â°ÕÃÎ¤¬¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤µ¤ó±é¤¸¤ëº´ÌîÀ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ç»Â¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍîÌ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤È¤âÉã¿Æ¤Ø¤Î·É°Õ¤ä²È¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿Èá·à¤Î·ëËö¡£
»Ë¼Â¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Èá¤·¤ó¤À¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÂÃæ¤Ç¤Î¿Ï½ý»ö·ï¤Ï°ÕÃÎ¤Î¥±¡¼¥¹°Ê³°¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤¬µÈÎÉ¾åÌî²ð¤òÆ¤¤ÁÂ»¤Ê¤Ã¤¿°ì·ï¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«»öÎã¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î¿Ï½ý»ö·ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÆæ¤ÎÂ¿¤¤°ìÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÙÀî½¡¹§¤Î¾ì¹ç
±äµý4Ç¯¡Ê1747Ç¯¡Ë8·î15Æü¡¢9Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È½Å¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Èî¸å¡¦·§ËÜ¤ÎÂÀ¼é¡Ê54ËüÀÐ¡Ë¡¢ºÙÀî½¡¹§¤Ï·îÎãÇÒ²ì¼°¤Î¤¿¤á¤ËÅÐ¾ë¤·¡¢Âç¹´ÖÏÆ¤ÎÒÎ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¿ÀèÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ª¡Ø¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë
¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ÇÇØ¸å¤«¤é»Â¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯ÍîÌ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö´úËÜ´ó¹çÀÊ¡×¤Î°ì¿Í¡¢ÈÄÁÒ¾¡³º¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡Ê6000ÀÐ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
½¡¹§¤Ï32ºÐ¡£»Ò¶¡¤Ï¤Þ¤À¤ª¤é¤º¡¢ÍÜ»Ò¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÙÀî²È¤Ï¤³¤³¤ÇÌµ»ÌÃÇÀä¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤È¤Ã¤µ¤ËµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤³¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÀçÂæÈÍ¼ç¡¦°ËÃ£½¡Â¼¤Ç¤·¤¿¡£
½¡Â¼¤Ï¡Ö±ÛÃæÅÂ¡Ê½¡¹§¤Ï±ÛÃæ¼é¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤´Â¸Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡£Áá¤¯²°Éß¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤·¤Æ¼êÅö¤Æ¤ò¤»¤è¡×¤ÈºÙÀî²È¤Î²È¿Ã¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²È¿Ã¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ï¥Ã¤È¿¿°Õ¤ò¸ç¤ê¡¢½¡¹§¤Î°äÂÎ¤òµÞ¤®ºÙÀîÈÍÅ¡¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢¼êÅö¤·¤Æ¤¤¤ëÂÖ¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢½¡¹§¤ÎÄï¡¦µªÍº¡Ê¤Î¤Á¤Î½Å¸¡Ë¤òËö´üÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆËëÉÜ¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÍâÆü¡¢½¡¹§¤Ï²ðÊú¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯»àµî¡¢¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙÀî²È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¼è¤êÄÙ¤·¤Î´íµ¡¤òÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡³º¤Ï½¡¹§¤ò»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¤³¤Î¿Ï½ý¤Ï¾¡³º¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¡¢¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ë¤ÏÆüº¢¤«¤é¶¸¼À¤Îµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ²È¶Ú¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÂÃæÈÍ¼ç¡¦ÈÄÁÒ¾¡À¶¤¬¼«Ê¬¤ò±£µï¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾¡À¶¤Î»Ò¤ËÀ×¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾¡³º¤Ï¾¡À¶¤òÆ¤¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç»Â¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÀî²È¤Î¡Ö¶åÍË¡×Ìæ¤¬ÈÄÁÒ²È¤Î¡Ö¶åÍËÇÃ¡×Ìæ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½¡¹§¤ò¾¡À¶¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤À¡¢¤ÈºÙÀî²È¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä°ã¤¦¡£¿Í°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤é½¡¹§¤ò»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò¶âÂæÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¡³º¤Î²°Éß¤Ï¡¢·§ËÜÈÍ²¼²°Éß¤Î³³²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²¼²°Éß¤«¤é±ø¿å¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡£
¾¡³º¤ÏºÙÀî²È¤ËÇÓ¿å¹Â¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤«º©´ê¤·¤¿¤±¤ì¤É¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÂÑ¤¨¤«¤Í¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ê¡Ø½æÆ²ÁÑ¹Æ¡Ù¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¿¿Áê¤Ï¡Ä
¤µ¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø±ÄÃæ¿Ï½ýµ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¡¹§¤Î½ý¤Ï¡¢¼ó¶Ú¤ÎÏÆ¡¢º¸¸ª¡¢±¦¸ª¡¢º¸±¦¤Î¼ê¤Ë¾®½ý¡¢É¡¤Î¾å¡¢¼ª¤ÎºÝ¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î±¦¤ÎÏÆÊ¢¤è¤êº¸¤ÎÏÆÊ¢¡¢Æ¬¤Ë¾®½ý¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ï¡¢¤¹¤´¤¤¡£²¿²ó¤â²¿²ó¤âÅá¤ò¿¶¤ë¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê½ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¾¡³º¤Ï¿Í°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ü¤¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥´ª°ã¤¤Àâ¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡£
¤È¤â¤¢¤ì»ö·ï¸å¡¢¾¡³º¤Ï»°²Ï¡¦²¬ºêÈÍ¼ç¤Î¿åÌîÃéÃ¤¤Î²°Éß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢Æ±·î23Æü¤ËÆ±½ê¤ÇÀÚÊ¢¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¼¡¤Î¹¾¸Í¾ëÃæ¿Ï½ý¤¬¡¢ÅÄ¾Â°ÕÃÎ»ö·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî²È¤¬ÀÖÊæÏ²»Î¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤òÅ±µî¤·¤¿¥ï¥±
¤Ò¤È¤Ä¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¡£
ÀÖÊæÏ²»Î¤¿¤Á¤ÏËÜ²û¤ò¿ë¤²¤¿¸å¡¢4¤Ä¤ÎÈÍÅ¡¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢ÀÚÊ¢¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÐÆâÂ¢½õ¤Û¤«17¿Í¤Ï·§ËÜÈÍ¤Î²¼²°Éß¤ËÂÚºß¤·¡¢¤È¤Æ¤âÃú½Å¤Ë°·¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÍ¼ç¤ÎºÙÀî¹ËÍø¤¬Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤¬¼«³²¤·¤¿¸å¤â¡¢ÀÚÊ¢¤·¤¿Äí¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢Êè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤ò·úÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÙÀî½¡¹§¤Î°ì·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤éÏ²»Î¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´¤ÆÅ±µî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¸ÅÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÃ£À¯½¡¤¬ÀõÌîÄ¹À¯¤Ë°¸¤Æ¤ÆÀä¸ò¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÀçÂæ¤Î°ËÃ£²È¤ÈÀõÌî²È¤Ï¸òÍ·¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½Å¸½±Éõ¤Î·ï¤ÇºÙÀî²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ËÃ£²È¤ËÂç¤¤Ê²¸µÁ¤¬¤Ç¤¤¿¡£´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ËÃ£²È¤Î±åÅ¨¡¢ÀõÌî²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Î¤òÇÑ´þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀõÌîÄ¹À¯¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢ÀõÌîËÜÈÍ¤È¤ÏÊÌ¤ËÎÎÃÏ¡Ê¾ïÎ¦¡¦¿¿ÊÉÈÍ¡Ë¤òÌã¤¤¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÀÖÊæÈÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÀÖÊæÏ²»Î´ØÏ¢¤Î¥â¥Î¤ÏÇÑ´þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ËÃ£²È¤ÈÀõÌî²È¤¬ÏÂ²ò¤·¤¿¤Î¤Ï1994Ç¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¡£