斬新「小さなスープラ」がスゴイ！ まさかの「ほぼ軽サイズ」＆オープンボディ！ 「ホンモノ志向」デザインのフルエアロ装備！ “車高ベタベタ”なド迫力仕様！ コペンベースのNATS「C91 SUPRA」とは？

発表から1ヶ月以上経過…現在の様子は？

2026年1月9日から3日間にわたり、千葉県の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に向け、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちがカスタムカーの製作に励んでいます。

その様子は公式SNSやYouTubeを通じて発信されています。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新「小さなスープラ」です！（30枚以上）

今回は、来年に公開を控えるカスタムカーのなかで、「小さなスープラ」と称されるモデルについて、取材を通じて明らかになった最新の状況を紹介します。

「小さなスープラ」がカッコイイ！

NATSは、自動車業界のプロフェッショナルを育成する専門学校として知られ、自動車整備科、モータースポーツ科、自動車研究科、カスタマイズ科など多彩なコースを展開しています。

特にカスタマイズ科では、毎年卒業制作としてカスタムカーを製作し、東京オートサロンに出展しており、1997年の設立以来、同イベントのコンテストで数々の受賞歴を誇ります。

2025年6月27日、NATS成田校のカスタマイズ科の学生が東京オートサロン2026で公開予定のカスタムカーについて詳細を発表しました。

そのなかでも、小さなスープラと呼ばれる「C91 SUPRA」は、学生たちの技術と情熱が結集した作品として期待されています。

このプロジェクトのコンセプトは、若者のクルマ離れを食い止め、クルマを操る楽しさを広く伝えることです。

映画「ワイルド・スピード」に登場するトヨタ「スープラ（JZA80、以下80スープラ）」を彷彿とさせるデザインを、軽自動車のコンパクトなボディで再現。

手頃な価格と取り回しの良さを両立させ、アメリカ西海岸の若者に日本製スポーツカーの魅力を伝え、クルマ文化を再燃させることを目指しています。

ベース車両には、ダイハツ「コペン ローブ」を採用。

2025年7月19日に公開されたYouTube動画によると、この車両は千葉ダイハツ販売からの協賛によるもので、元々試乗車として使用されていたものだそうです。

走行距離は約3万キロで、レッドとブラックのツートンカラーや純正オプションのビルシュタイン製サスペンションが装着されていることが特徴です。

C91 SUPRAの外装は、「スープラ（A90、以下A90スープラ）」のデザインをスケールダウンして再現するといいます。

フロントバンパーとリアバンパーは、A90スープラの純正バンパーを小型化した特注品を使用し、ワイルド・スピードの80スープラを思わせるバイナルグラフィックで個性を際立たせます。

内装には、社外ステアリング、追加メーター、フルバケットシートを装備し、スポーティな雰囲気を演出。

足回りにはエアサスペンションを導入し、シーンに応じて車高を自由に調整できる仕様にする予定とのことです。

2025年7月25日に公開されたYouTube動画では、エアサスペンションの取り付け作業や配線処理、車高を地面すれすれまで下げる様子が紹介されており、学生たちの高い技術力が垣間見えます。

独自の取材によると、進捗状況としては、前後バンパーの縮小加工とエアサスペンションジャパン社製のエアサスペンションの装着が完了しており、現在はボンネットの製作とサイドステップの縮小加工を進めている段階なんだとか。

なお、NATSでは完成した車両でナンバーを取得し、卒業前にドライブするのが通例ですが、ナンバー取得には車両重量の制限があるため、軽量化が重要な課題となっているようです。

学生たちは、軽量かつ強度を保つ素材の選定や設計の工夫を重ね、この課題に取り組んでいるといいます。

※ ※ ※

C91 SUPRAは、2026年1月の東京オートサロンでの出展に向け、約半年で完成させる予定です。

軽自動車のコンパクトさとスポーツカーの迫力を融合させたこの車両は、2022年に出展されたソアラベースの「A90 Spider」と並べて展示される計画もあり、両者の対比が来場者の注目を集めることでしょう。