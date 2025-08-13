FOD独占配信・フジテレビにて放送中のドラマ『Love Sea ～愛の居場所～』の完成披露上映イベントが8月7日に開催され、国上将大、西銘駿、土生瑞穂、川津明日香、綾部真弥、MAME Orawan Vichayawannakulが登壇した。

本作は、南の島とバンコクを舞台に、正反対の生き方をしてきた2人が織りなすラブストーリーを描いたタイBLドラマ『Love Sea』（2024年制作）を日本リメイク版としてドラマ化するもの。日本リメイク版となる本作では、『TharnType』や『Love in The Air』など、多くのタイBLを手がけてきたMAMEが製作指揮を務め、監督は綾部真弥、灯敦生、のむらなおの3人がエピソードごとに担当。キャスト・スタッフともに原作の空気感に寄り添いながら、日本版としての世界観を丁寧に構築していく。

都会に暮らす人気恋愛小説家・楽本愛（西銘駿）は、新作の構想のために渋々、ある島にやってくる。滞在先での世話係として現れたのは、島の人気ツアーガイド・武藤海心（国上将大）だった。自由奔放にふるまう愛に、飄々としながらも、献身的に応えていく海心。翌日、執筆に集中できずイライラを募らせる愛を、海心が気分転換にと海へ連れ出して……。

第1話を先行上映後、国上将大（武藤海心役）、西銘駿（楽本愛役）、土生瑞穂（宇井姫花役）、川津明日香（小椋ふみ役）、綾部真弥（監督）、MAME Orawan Vichayawannakul（原作／以降、MAME）が登壇。本作の撮影を振り返りながら、お互いの印象や作品に込めた思いについて語った。

配信＆放送開始に先駆けて行われた第1話の先行上映について、国上は「6月に撮影を終えて、本作を皆さんにお届けできる日を待ち望んでいました」と喜びを語った。日本リメイク版の制作が決まったときの気持ちを聞かれたMAMEは、「原作者として、新しい視点や物語として解釈されて表現されていることを光栄に思います。オリジナルに対する敬意が込められていてうれしい」と感謝を述べた。

新島・式根島での撮影について、国上と西銘が劇中に登場する部屋で実際に2週間暮らしていたことが明かされると、会場からは驚きの声が。国上が「駿くんが夕飯を作ってくれたり、僕が朝ごはんを作ってあげたり。同棲じゃないですけど、そういう暮らしをしていました」と島での2人暮らしを振り返ると、西銘も「24時間つきっきりで2人でいたので、本当に仲良くなりました」としみじみ語った。

それぞれの初対面の印象を振り返る場面では、土生は川津について、「まず、めちゃくちゃ可愛くて。キタ！ みたいな」と声を弾ませ、「現場を明るく照らしてくれる存在だったので、今日久しぶりに会えてうれしいです」とラブコールを送った。一方、川津は土生について、「クールな方なのかな」という第一印象を抱いていたものの、現場で「明るくて面白い」「シュールなボケを連発する」姿に触れ、現在は「ユニークな方だな」という印象を持っていると語った。これを受けた土生は、お互いが演じる役柄と実際の性格が逆であったことから、お互いを参考にしながら役作りに臨んだことを明かした。

イベントの最後には、第2話の予告映像を会場限定で特別に上映。濃厚なシーンも盛り込まれた内容に、会場からは思わず声が漏れる一幕も。西銘が「第2話はあそこのシーンが見どころですが、大画面で見ると迫力が違いますね。FODで独占配信されるノーカット版をぜひ見てください！」と呼びかけ、イベントを締めくくった。（文＝リアルサウンド編集部）