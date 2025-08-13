¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸Î¶¿¤Ç³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡×ÈþÍÆ¤Î»Å»öÂÎ¸³²ñ¡¡´ÊÃ±¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤â¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÈþÍÆ¤Î»Å»öÂÎ¸³²ñ¤¬²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë½Î¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸Î¶¿¤Ë»Ä¤ê³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸Î¶¿¤Ç³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡×ÈþÍÆ¤Î»Å»öÂÎ¸³²ñ¡¡´ÊÃ±¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤â¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
´ÊÃ±¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹ñ²È»î¸³¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤À¤¤¤ÖÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º£·î(8·î)7Æü¡¢ÄÅ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»Å»öÂÎ¸³²ñ¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë½Î¡¢JBS¡á¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥¯ー¥ëÄÅ»³¤¬½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþÍÆ³Ø¹»¤¬¸©ËÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Èº£¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤¬ÃÏ°è°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î2¤Ä¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æº£²ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈþÍÆ¼¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë²ÏÉô¤µ¤ó¡£¼ã¼Ô¤¬¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¤Ç»Ô³°¤ØÎ®½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È8Ç¯Á°¤ËJBSÄÅ»³¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJBSÄÅ»³¡¡²ÏÉô¹À»ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ö¾®Ãæ¹âÀ¸¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¤«¤Ä¤ÆJBSÄÅ»³¤Ç³Ø¤ó¤À¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸«½¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃÏ¸µ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤â¡£
¡ÊJBSÄÅ»³¤Ç³Ø¤ó¤À¡¡ÆâÅÄÆú°áÆà¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¾Íè¥×¥í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÊì¤¬ÈþÍÆ»Õ¤À¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ー¾Íè¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡©
¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¾Íè¡¢°ì½ï¤Ë¸Î¶¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Íºà¤¬¸½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤ÎÈþÍÆ¤Î»Å»öÂÎ¸³¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£