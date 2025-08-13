内山信二、親子4人“顔出し”ショット披露「可愛いプリンセスがいっぱい」「大きくなりましたね」 初めてのディズニー・オン・アイスへ
タレントの内山信二（43）の妻で元ヘアメイクアーティストの内山琴さんが13日、自身のインスタグラムを更新。『ディズニー・オン・アイス』の公演に訪れたことを報告し、“顔出し”の親子4ショットを公開した。
【写真】「可愛いプリンセスがいっぱい」ディズニー・オン・アイスで“顔出し”親子4ショットを披露した内山信二
琴さんは「初めてのディズニーオンアイス お友達と皆んなでおめかしして見るってだけでもワクワクなのに大好きなプリンセス達にも会えたらそらずーっと興奮だよね」とつづり、親子の4ショットや、長女・絃ちゃん（いと／3）と次女・謡ちゃん（うた／1）が場内で楽しんでいる様子などをアップ。「#姉妹でジャスミン #ずーっと釘付け #モアナ #推しに会えた謡ちゃん #家族で楽しめる」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「可愛いプリンセスがいっぱい」「大きくなりましたね ジャスミン王女二人」「きゃーかわいいですね」「大人も楽しめるし暑い夏にはぴったりですよね 家族でいい思い出できましたね〜」「娘さんとても可愛いですね」などの声が寄せられている。
内山夫婦は2019年11月に結婚し、22年1月に長女・絃ちゃん、24年3月に次女・謡ちゃんが誕生したことを公表している。
【写真】「可愛いプリンセスがいっぱい」ディズニー・オン・アイスで“顔出し”親子4ショットを披露した内山信二
琴さんは「初めてのディズニーオンアイス お友達と皆んなでおめかしして見るってだけでもワクワクなのに大好きなプリンセス達にも会えたらそらずーっと興奮だよね」とつづり、親子の4ショットや、長女・絃ちゃん（いと／3）と次女・謡ちゃん（うた／1）が場内で楽しんでいる様子などをアップ。「#姉妹でジャスミン #ずーっと釘付け #モアナ #推しに会えた謡ちゃん #家族で楽しめる」などのハッシュタグも添えた。
内山夫婦は2019年11月に結婚し、22年1月に長女・絃ちゃん、24年3月に次女・謡ちゃんが誕生したことを公表している。