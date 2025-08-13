¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡ºÇ½ªÆü¡Û¹âÌîÅ¯»Ë¤Ï¾¯¤·¼åµ¤¡©¡Ö5¥³¡¼¥¹¤ÏºÇ¶á¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ï14Æü¡¢½àÍ¥¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿6¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶¯ÎÏ¹¥ÏÈÀª¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¡£½àÍ¥11R¤ÏÃíÌÜ2¹æµ¡¤Î¹âÌîÅ¯»Ë¡Ê36¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬2Ãå¡£Â¤ÎÎÉ¤µ¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥³¥á¥ó¥È¤â¥Á¥é¥ê¡£
¡¡¡Ö¥¹¥í¡¼¤Ç¤â¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö5¥³¡¼¥¹¤ÏºÇ¶á¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡»×¤ï¤ºÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÀ¤¦¤ÏV¤Î¤ß¡£Æôºê¤Ï2ÀáÏ¢Â³¤Ç½àV¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤¿2Ãå¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡á¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹âÌî¤Ç¹¥ÇÛÁÀ¤¤¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£